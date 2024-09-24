Okçuluk, tarihte bir savunma sanatı olarak kullanılmış ve zamanla gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda okçuluk, bir sanat olmanın ötesine geçmiş ve bir spor dalı olarak kabul görmüştür. Birçok insan, okçuluk sporunun nasıl ortaya çıktığını ve ilk kez ne zaman kurallı bir spor haline geldiğini merak ediyor. Peki, Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

OKÇULUK NE ZAMAN KURALLI BİR SPOR OLARAK YAPILMAYA BAŞLAMIŞTIR?

1844 yılında İngiltere'de "Grand National Archery Society" (Büyük Ulusal Okçuluk Derneği) kurulmuş ve bu dönemde okçuluk için belirli kurallar geliştirilmiştir. İlk resmi okçuluk yarışmaları bu dönemde yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra okçuluk, uluslararası düzeyde de organize edilen bir spor dalı haline gelmiştir.

1900 yılında okçuluk, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez olimpik bir spor olarak yer almış, ancak kuralların tutarsızlığı nedeniyle bir süre sonra programdan çıkarılmıştır. Ancak 1972 yılında Münih Olimpiyatları'nda okçuluk tekrar Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmiş ve o tarihten itibaren düzenli olarak olimpik bir spor olarak kalmıştır.

MODERN OKÇULUK NEDİR?

Modern okçuluk, 19. yüzyılda İngiltere'de kuralları belirlenen ve organize edilen bir spor haline gelmiştir.