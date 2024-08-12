Kazandığı kupalarla konuşulan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu kez aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz Şubat ayında 17 yıllık modacı eşi Nihan Akkuş'tan boşanan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu. Okan Buruk ve Hadise sevgili mi?

OKAN BURUK VE HADİSE SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti. Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor. 2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti. Ancak çift evliliklerini daha fazla yürütemedi Şubat 2024'te yollarını ayırdı.

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Şubat ayında boşanan Okan Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oda TV'de yer alan iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise sevgili oldu. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

OKAN BURUK TİŞÖRTÜYLE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş ve şarkı söylemişti.