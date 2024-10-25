Okan Buruk'un sağlık durumu nasıl? GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağlık durumu gündemde. Okan Buruk sağlık durumu nasıl? Süper Lig devi Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk'un apandisi patladı ve acil olarak ameliyata alındı. Bu durum, 'Okan Buruk sağlık durumu nasıl?' ve 'Okan Buruk hastaneye mi kaldırıldı?' sorularını beraberinde getirdi. GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir...

OKAN BURUK'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sözcü'de yer alan habere göre, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da yaşanan bu beklenmedik gelişme, takımın hazırlıklarını etkileyebilir. Habere göre; tecrübeli teknik adam acil olarak ameliyata alındı.

DERBİYE YETİŞEMEYEBİLİR

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi. Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı.