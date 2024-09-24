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Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül?

Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül?
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Galatasaray Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi PAOK ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynayacağı maç öncesi medya programı belli oldu. Peki, Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta 24 Eylül? Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle!

Galatasaray, son antrenmanını 24 Eylül Salı günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır. Antrenman öncesinde saat 17.00'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek. Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta 24 Eylül?

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Galatasaray, son antrenmanını 24 Eylül Salı günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır. Antrenman öncesinde saat 17.00'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.

Rakibimiz PAOK'un ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idmanı TSİ 10.00'da Toumba Stadı'nda, basın toplantısı ise TSİ 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecektir.

OKAN BURUK PAOK BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Okan Buruk - Basın Toplantısı programı/etkinliği, GS TV kanalından canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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