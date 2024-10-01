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Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor?

Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor?
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Türkiye'de sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor. Peki, Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor?

Abu Dabi Varlık Fonu, Türkiye'deki 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösterilen Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladı.Odeabank satıldı mı? Odeabank Araplara mı satılıyor?

ODEABANK SATILIYOR MU?

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devletine ait olan Abu Dabi Varlık Fonu (ADQ) Türkiye'de sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor.

Abu Dabi Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan Odeabank'ı satın almak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Söz konusu fonun bu hamle ile birlikte Türkiye'deki varlıklarını güçlendirme ve bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 21. BANKA

2012 yılında Bank Audi tarafından kurulan Odeabank, Türkiye'de var olan 54 banka arasında en büyük 21. banka olarak gösteriliyor. Banka, Eylül 2022 itibariyle 16 şehirde 48 şube ve 1.105 çalışana sahip.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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