Oba Makarna kimin? Sorusu, Oba Makarna'nın halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarna'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından detaylar sorgulatılıyor. Peki, Oba Makarna kimin? Oba Makarna hangi ülkenin, İsrail malı mı?

OBA MAKARNA KİMİN?

OBA Makarnacılık, 1966 yılında Gaziantep'te kurulan ve 2005 yılında ÖZGÜÇLÜ AİLESİ tarafından satın alınan bir öncü kuruluştur. Yüksek teknolojik yatırımları ve kaliteli üretimi ile sektöründe öne çıkan OBA Makarna, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 110.000 m² üzerine kurulu, 49.000 m² kapalı alana sahip tesislerinde dünyanın en yüksek teknoloji sistemleriyle üretim yapmaktadır. 2010 ve 2012 yılları arasında yapılan 50.000.000 Euro'luk yatırımların ardından günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesi ile 100'den fazla ülkenin sofrasına ulaşmaktadır. OBA Makarna, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevresel etkisini minimize etmekte ve 3600 ton karbon salınımını engelleyerek 71.000 ağacın kurtarılmasına katkıda bulunmaktadır.