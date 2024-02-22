OBA MAKARNA halka arz ne zaman? OBA Makarnacılık hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN? 1966 yılından bu yana modern üretim tesisleri, teknolojik alt yapısı ve Ar-Ge'ye verdiği önemle sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan, son 10 yıllık dönemde makarna ihracat şampiyonu olan Oba Makarna pay başına halka arz oluyor. Peki, OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN? Oba Makarna katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #OBAMS koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görecek olup, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Oba Makarna pay başına 39,24 TL sabit fiyatla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.

OBA MAKARNA HANGİ BANKALARDA VAR?