Nuri Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oyandı? Nuri Şahin hangi takımın teknik direktörü?

Futbol sahalarında yeteneğiyle parlayan, teknik direktörlükte ise genç yaşına rağmen büyük adımlar atan Nuri Şahin, şimdi Süper Lig'in en dikkat çeken koltuğuna oturuyor. Başakşehir'in yeni teknik direktörü olarak atanan Şahin'in, futbolculuk kariyerinden teknik direktörlük yolculuğuna kadar bilinmeyen yönleri ve merak edilen detayları sizler için derledik. Nuri Şahin kimdir, hangi takımlarda oynadı, hangi takımın teknik direktörü oldu?

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul ekibi, Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna genç ve yetenekli teknik adam Nuri Şahin'i getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı. Bu gelişme, Süper Lig'de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

NURİ ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Futbola genç yaşta başlamış ve kariyerini hem Avrupa'nın önemli kulüplerinde hem de Türkiye'de sürdürmüştür. Genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinmiş olan Şahin, teknik direktörlük kariyerine de hızlı bir giriş yaptı.

NURİ ŞAHİN NERELİ?

Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde dünyaya gelen Nuri Şahin, ailesinin kökeni Türkiye'nin Kırşehir Kaman ilçesine dayanır. Almanya'da doğup büyüyen Şahin, iki kültür arasında köprü kuran bir profil çizmiştir. Futbol kariyerinin de büyük kısmı Almanya ve Avrupa'da geçmiş, sonrasında Türkiye'ye dönmüştür.

NURİ ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR?

Nuri Şahin, uzun yıllardır hayatını paylaştığı eşi Tuğba Şahin ile 2007 yılında evlenmiştir. Çiftin en az bir çocuğu bulunmaktadır. Aile hayatını özel tutan Nuri Şahin, zaman zaman sosyal medyada ve basında ailesiyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMLI?

Soru genellikle taraftarlık veya oyuncu/teknik direktör olarak hangi takımla ilişkili olduğu şeklinde algılanabilir. Şahin, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüple bağlantılı olmuştur. Taraftarlık yönünden Galatasaray taraftarı olduğu ifade edilse de, profesyonel hayatı ağırlıklı olarak Borussia Dortmund ve Türkiye kulüpleri ile geçmiştir.

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

2025 itibarıyla Nuri Şahin, Süper Lig'de Başakşehir'in teknik direktörüdür. Kulüple prensipte anlaşma sağlanmış olup, 15 Eylül Pazartesi günü resmi imza töreni düzenlenecektir. Daha önce Antalyaspor ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlarda teknik direktörlük deneyimi bulunuyor.

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Başakşehir Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük için Nuri Şahin ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Resmi imza töreni 15 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da kulüp tesislerinde gerçekleşecektir. Bu anlaşma, kulübün teknik direktörlük koltuğuna genç ve deneyimli bir ismi getirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

NURİ ŞAHİN'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Nuri Şahin, birçok önemli kulüpte forma giymiştir:

Borussia Dortmund: Altyapısından yetişip A takıma yükseldi. (2005–2011, 2013–2018)

Feyenoord: 2007-2008 sezonunda kiralık olarak oynadı.

Real Madrid: 2011–2014 arasında forma giydi.

Liverpool: 2012–2013 sezonunda kiralık olarak görev aldı.

Werder Bremen: 2018–2020 arasında Bundesliga'da oynadı.

Antalyaspor: Türkiye Süper Lig'inde son futbolculuk dönemini geçirdi (2020–2021).

Türkiye Milli Takımı: 52 maçta milli formayı taşıdı.