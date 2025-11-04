Haberler

Nuri Şahin'den 'casusluk' iddialarına cevap

Nuri Şahin'den 'casusluk' iddialarına cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un, kulüp içerisinden kendisine bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek, böyle şeylere tenezzül etmeyeceğini söyledi.

  • Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp içinden birinin RAMS Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında rakip takıma bilgi sızdırdığını iddia etti.
  • Nuri Şahin, sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadığını ve böyle şeylere tenezzül etmediğini belirtti.
  • RAMS Başakşehir, Nuri Şahin ve ekibinin rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almadığını açıkladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp içerisinden birinin RAMS Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında rakip takıma bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Bu açıklamaların ardından Başakşehir Kulübü'nün yaptığı paylaşım sonrası Teknik Direktör Nuri Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

'BÖYLE ŞEYLERE TENEZZÜL ETMEM'

Nuri Şahin, açıklamasında, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm." dedi.

Nuri Şahin'den 'casusluk' iddialarına cevap

RAMS BAŞAKŞAHİR'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili RAMS Başakşehir kulübü de bir açıklama yayımladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor- Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz. Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.

İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz" denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.