Nuri Şahin'den 'casusluk' iddialarına cevap

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp içerisinden birinin RAMS Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında rakip takıma bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Bu açıklamaların ardından Başakşehir Kulübü'nün yaptığı paylaşım sonrası Teknik Direktör Nuri Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

'BÖYLE ŞEYLERE TENEZZÜL ETMEM'

Nuri Şahin, açıklamasında, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm." dedi.

RAMS BAŞAKŞAHİR'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili RAMS Başakşehir kulübü de bir açıklama yayımladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Eyüpspor- Antalyaspor maçının ardından, Antalyaspor Teknik Direktörü Sayın Erol Bulut'un açıklamalarında yer alan "kulüp içi taktik bilgilerin sızdırıldığı" yönündeki iddialar üzerine, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğine inanıyoruz.

İstanbul Başakşehir FK olarak, her zaman etik değerlere, fair-play ruhuna ve Türk futbolunun saygınlığına en yüksek düzeyde önem veriyoruz. Yalnızca kendi çalışmalarına, kulübümüzün gelişimine ve sahadaki performansımıza odaklanan Teknik Direktörümüz Nuri Şahin ve ekibi, mevzu bahsi geçen karşılaşma öncesinde rakip takımla alakalı herhangi bilgi ya da belge almamıştır.

İlgili açıklamaların, Türk futbolunun saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olmaması adına, tüm tarafların sorumlu bir dil kullanmasını elzem buluyor, kamuoyunun da doğrulanmamış iddialar yerine futbolun emeğine ve güzelliğine odaklanmasını temenni ediyoruz" denildi.