NK Celje-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? NK Celje-Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada NK Celje- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği NK Celje- Başakşehir maçı öncesi NK Celje- Başakşehir maçı şifresiz mi? NK Celje- Başakşehir maçı hakemi kim? NK Celje- Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. NK Celje- Başakşehir nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

24-10-2024 NK CELJE VS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

NK Celje ile Başakşehir arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

NK CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

NK CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

NK Celje-Başakşehir Maçı, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak.

NK CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

NK Celje-Başakşehir Maçı, saat 19:45 başlayacak.

NK CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

NK Celje ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, NK Celje'da, Z'dezele Stadyumu'nda oynanacak.

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