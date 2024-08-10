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Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi

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Nike online satış neden kapandı merak ediliyordu. Nike'ın Türkiye'den online satış hizmeti ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikleri neden gösteren Nike, Türkiye'den Nike.com ve Nike mobil uygulama üzerinden yapılan online satışlar için yeni bir karar aldı. Peki, Nike online satış kapandı mı, neden satış yapılmıyor, Türkiye'den çekildi mi, çekiliyor mu? İşte Nike Türkiye tarafından yapılan açıklama...

Nike online satış ne oldu, kapandı mı? Birçok kişi Nike online sipariş neden verilmiyor, neden sipariş veremiyorum sorularını gündeme taşıdı. Nike online satışları kapattı mı, durduruldu mu? Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikleri neden gösteren Nike, Türkiye'den Nike.com ve Nike mobil uygulama üzerinden yapılan online satışlar için yeni bir karar aldı. Peki, Nike online satış kapandı mı, neden satış yapılmıyor? Nike Türkiye'den çekildi mi, çekiliyor mu? Detaylar...

NIKE ONLİNE SATIŞ KAPANDI MI?

Nike Türkiye'de online satışları askıya aldığını duyurdu. Nike'ın açıklaması şu şekildedir:

Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.

Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi

NIKE ONLİNE SİPARİŞ NEDEN VERİLMİYOR?

Nike'ın online satışların neden yapılamadığına ilişkin açıklaması ise şöyledir:

Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamamaktadır. Söz konusu değişikliğin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelediğimiz bu süreçte yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileriz. Durumu takip etmeye ve Türkiye'deki tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güncel bilgiler için daha sonra Yardım sayfamızı tekrar kontrol edebilirsiniz.

Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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