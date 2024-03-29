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Nijerya'da gözaltındaki Binance yetkilileri hükümete dava açtı

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Nijerya'da gözaltına alınan iki üst düzey Binance yetkilisi, insan hakları ihlalleri iddiasıyla Nijerya hükümetine bağlı iki kuruma dava açtı.

Binance Yetkilileri Nijerya Hükümetine Dava Açtı

Nijerya'da vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra insan hakları ihlalleri yaşadıklarını iddia eden Binance'in iki üst düzey yöneticisi, Nijerya hükümetine bağlı kurumlar aleyhine dava açtı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in mali suçlarla mücadele başkanı Tigran Gambaryan ve şirketin Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla, Abuja Federal Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak tutukluluklarının sonlandırılmasını, pasaportlarının iadesini ve kamuoyu önünde özür dilenmesini talep etti.

Yöneticiler, ülkede vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanarak dört kez gözaltına alınmış ve hükümet yetkilileri ile bir toplantıya katılmak üzere ülkeye davet edildikleri sırada tutuklanmışlardı. Yetkililer daha sonra Anjarwalla'nın kaçtığını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme, Nijerya Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, Binance'in milyarlarca Nijerya nairasının izlenemeyen hareketlerini kolaylaştırdığını ve bu durumun ulusal para biriminin döviz kuru üzerindeki istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu ifade etmesinden sonra gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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