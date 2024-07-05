Nicolo Zaniolo hangi takıma gitti? Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu Serie A ekibi Atalanta'ya 6.4 milyon euro karşılığında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Peki, Nicolo Zaniolo hangi takıma gitti? Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı mı?

ZANIOLO HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ZANIOLO GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Öte yandan İtalya kulübü Atalanta da, Nicolo Zaniolo'nun transferini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İtalya'ya tekrar hoş geldin Nicolo" ifadeleri yer aldı.