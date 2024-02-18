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New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor?

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New Balance boykot mu? New Balance hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? New Balance boykot mu?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan New Balance markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? New Balance boykot mu? İşte, detaylar…

NEW BALANCE HANGİ ÜLKENİN?

New Balance Athletics, Inc. (NB), merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Şirket, 1906 yılında New Balance Arch Support Company olarak kurulmuştur ve günümüzde önde gelen ayakkabı üreticilerinden biridir. New Balance, İsrail'deki üretim tesislerini kapatmayacağını ve İsrail hükümetine sponsorluğunu sürdüreceğini açıklamıştır. Buna göre New Balance İsrail hükümetine destek vermektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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