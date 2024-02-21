Nestle'ye neden ceza verildi, ne oldu? Nestle ne kadar ceza ödeyecek?

Nestle 1866 yılında Henri Nestle tarafından kurulmuşur. Günümüzde şirketin kime ait olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Halka açık bir şirket olan Nestle'de hak sahipleri bulunmaktadır. Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Peki, Nestle'ye neden ceza verildi, ne oldu? Nestle ne kadar ceza ödeyecek? Detaylar haberimizde...

NESTLE'YE NEDEN CEZA VERİLDİ?

"Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin satış fiyatlarını belirleme ve bölge/müşteri kısıtlamaları uygulayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği belirtildi. Bu sebeple, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye 16. madde üçüncü fıkra (b) bendi, ikinci fıkra ve üçüncü fıkra (a) bendi uyarınca 2022 yılı gelirinin belirli bir oranı olan takriben 346.911.505,44-TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurma hakkının tanınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

NESTLE'YE NE KADAR CEZA ÖDEYECEK?

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar vererek şirkete 346,9 milyon TL para cezası verdi.