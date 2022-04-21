Neslihan Arslan kimdir? Mahkum 'Derya komiser' Neslihan Arslan rolü nedir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?

Mahkum'un Derya komiseri Neslihan Arslan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Derya komiser gerçek adı nedir? Neslihan Arslan kimdir? Neslihan Arslan kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM DERYA KİMDİR?

FOX ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisine katılan Derya karakterini canlandıran isim Neslihan Arslan'dır.

NESLİHAN ARSLAN KİMDİR?



13 Temmuz 1986 İstanbul doğumlu olan Neslihan Arslan, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Kamera karşısına ilk kez 2016 yılında Familya dizisi ile geçti. Efkar karakterini canlandırdığı dizide Uğur Yücel, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Aybüke Pusat, Cansu Tosun gibi isimlerle çalıştı. Ardından 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış, Neslihan Yeldan ile birlikte rol aldı. 2018'de BluTv'de yayınlanan Bartu Ben isimli dizide bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2020 yılında Hizmetçiler isimli dizide Neslihan karakteri olarak yeniden ekranlarda yerini aldı.

2010 Yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Temiz Ev oyunu ile sahnelerde yer almaya başladı. Bunu Dip Sahne, Tiyatro Adam ve İkinci Kat'ta yer alan Zenciler, Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı, LET, Küçük ve Aynur Hanım'ın Bebeği izledi. Şu an devam etmekte olan Fanatik isimli oyunda Salih Bademci ve Nurhan Özenen ile birlikte yer almaktadır.

2010 yılında Kerem Yılmazer Ödülleri'nde Genç Yetenek Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. 2011 yılında Sadri Alışık Müzikal ya da Komedi Efes Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Aynı zamanda 2011 yılında Afife Jale Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olmuştur.

Neslihan Arslan aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısıdır.

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