Nebi Hatipoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Belediye Başkanlığı yapan Nebi Hatipoğlu halk tarafından merak ediliyor. Hatipoğlu'nun nereli olduğu ve ne iş yaptığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Nebi Hatipoğlu kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR, NERELİ?

1974 yılında Eskişehir'de doğan, Hatipoğlu ailesinin Bulgaristan'dan Eskişehir'e göç etmiş üyesi olan birey, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Bilkent Üniversitesi'nde bir süre yükseköğrenim aldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında mezun oldu. TBMM'ye 28. dönemde milletvekili olarak girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarında görev aldı. Nebi Hatipoğlu çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEBİ HATİPOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Hatipoğlu, aile şirketinin cam ve plastik yapı elemanları sektöründe faaliyet gösterdiği şirkette 1995 yılından itibaren yöneticilik yapmaktadır. İşletme alanındaki eğitimi ve deneyimiyle şirketin başarı grafiğine katkı sağlamıştır.

NEBİ HATİPOĞLU ADAY MI?

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, pazar esnafı ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, seçim öncesi ziyaretlerde bulunarak halkın şikayetlerini dinlemeye devam ediyor.