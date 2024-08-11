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Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli?

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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Nafia Kuş Aydın kaçıncı oldu ve Olimpiyat Oyunları'nda dereceye girdi mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli?

Nafia Kuş Aydın kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın'ın hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyat Oyunları'nda kaçıncı olduğu merak ediliyor. Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

NAFİA KUŞ AYDIN KİMDİR?

Nafia Kuş, 20 Şubat 1995 tarihinde Adana'da doğmuştur. +73 kilo kategorisinde yarışan Kuş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve millî takım adına mücadele etmektedir. Kariyerinde 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası ve 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı göstermiştir.

2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, +73 kilo kategorisinde yarı finalde İngiliz rakibi Bianca Walkden'a 10-3 yenilerek dünya üçüncüsü oldu. 2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ise aynı kiloda finalde yine Walkden'a yenilerek gümüş madalya elde etti.

2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Rusya'nın Kazan kentinde altın madalya kazanan Kuş, finalde Rus rakibi Arina Zhivotkova'yı 5-0 mağlup etti. Aynı yıl Kadınlar +67 kiloda çıktığı müsabakalarda Hırvat, Sırp ve Ukraynalı rakiplerini geçerek adını finale yazdırdı. 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ise +73 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Meksikalı Maria Espinoza'ya 6-4 yenilerek üçüncü oldu.

Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli?

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, +67 kilo kategorisinde Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda +73 kiloda bronz madalya kazandı. 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, finale kadar yükselerek son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu.

Son olarak, Polonya'nın Kraków kentinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, +73 kilo kategorisinde Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı ve finalde ev sahibi Polonyalı Aleksandra Kowalczuk'u 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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