Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı?
Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Nacional ile karşı karşıya geldiği mücadele yarıda kalmıştı. Maça bugün devam edilecek. Peki, Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı?
Portekiz Premier Lig'inde 6 Ekim 2024 Pazar günü düzenlenen Nacional- Benfica maçı 9. dakikadadurdurulmuştu. Karşılaşmayı yöneten hakem Gustavo Correia mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti. Peki, Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Detaylar...
NACİONAL BENFİCA MAÇI NEDEN ERTELENMİŞTİ, MAÇ MAÇ KAÇ KAÇTI?
Portekiz Premier Lig'inde 6 Ekim 2024 Pazar günü düzenlenen Nacional-Benfica maçı 9. dakikada yoğun sis sebebiyle durduruldu. Karşılaşmayı yöneten hakem Gustavo Correia 0-0 durumda olan mücadeleyi 19 Aralık'a erteledi.
NACİONAL BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Nacional-Benfica Maçı, 19 Aralık Perşembe bugün oynanacak. Maçsaat 20:00'de başlayacak. Nacional ve Benfica, karşı karşıya geleceği Portekiz Liga NOS maçı, Funchal'da, Estádio da Madeira Stadyumu'nda oynanacak.
NACİONAL BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Nacional ile Benfica arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, S Sport Plus, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.