Mustafa Karaalioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Karaalioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa Karaalioğlu geliyor. Peki, Mustafa Karaalioğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi, hangi kanalda, hangi üniversite mezunu? Mustafa Karaalioğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gazeteci ve yazar Mustafa Karaalioğlu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mustafa Karaalioğlu kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MUSTAFA KARAALİOĞLU KİMDİR?

Mustafa Karaalioğlu (d. 1966, Köprübaşı, Trabzon), Türk gazeteci ve yazar.

Ortaöğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yıllarında Zaman Gazetesi'nde başladığı gazeteciliğe Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik ve Tüketici Test Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yaparak devam etti. 2011 yılında tv8'de Özlem Gürses ile birlikte "Her Pazar Açıkça" adlı programı sundu.

1995 yılında, Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda yer aldı. Bu gazetede haber koordinatörlüğü, yazı işleri müdürlüğü, Ankara temsilciliği, genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerinde bulundu.

Tüketim Virüsü, Uygun Adım Siyaset ve Hilâl ve Ampul adlı üç kitabı yayınlanmıştır.

Haziran 2007'de Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine ve Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu başkanlığına getirilmiştir. 24 Kasım 2014 tarihinde Star gazetesindeki görevine son verilmiştir. 2010 yılında kurulan Medya Derneği'nin başkan yardımcılığı görevini üstlenmektedir.

11 Aralık 2014 tarihinden itibaren Doğuş Holding bünyesindeki NTV haber kanalında göreve başlamıştır. NTV'de yayın faaliyetlerine katkılarının dışında yönetim kurulu danışmanı olarak da görev verilmiştir.