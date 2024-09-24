Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikaTeknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı.sı basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı. Muslera PAOK maçında neden yok? Muslera cezalı mı, sakat mı, yedek mi?

MUSLERA PAOK MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise PAOK maçının taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı süren Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.Sarı-kırmızılı ekip, PAOK ile yarın saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

MUSLERA CEZALI MI, SAKAT MI, YEDEK Mİ?

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.