Muslera niye kırmızı kart gördü? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. Maçın son dakikalarında Galatasaray'ın kalesi Muslera kırmızı kart gördü. Peki, Muslera neden kırmızı kart gördü? Detaylar...

MUSLERA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde en azından tur şansını uzatmalara taşıyacak golü ararken konuk takım Young Boys, 87.dakikadaki kontratakta Alan Virginius ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da kaptan Muslera, bu golün ardından gol sevinci yaşayan rakibine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu karttan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Günay Güvenç, kalan dakikalarda kaleyi korudu.

GALATASARAY ELENDİ Mİ?

Galatasaray, maç boyunca olduğu gibi birçok net fırsatı kalan kısa sürede de değerlendiremedi. Böylelikle sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Cimbom, deplasmandaki ilk maçı da 3-2 kaybetmişti.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Kupa 2'deki yeni sisteme göre 36 takımlı lig aşamasında mücadele edecek. Kura çekimin ardından lig aşamasında 36 takımın oynayacağı 8 maç belirlenecek. Bu maçlar sonunda ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. 8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16'ya yükselecek.