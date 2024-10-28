Üye Girişi
Haberler

Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Peki, Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Peki, Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Detaylar...

MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 2-1'lik Beşiktaş derbisi zaferinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" dedi.

Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyleyen Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

Okan Buruk'un "Sezon sonu ayrılacak isimler olacak" açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

Şampiyonluk hedefine değinen tecrübeli kaleci, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız."ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Galatasaray Beşiktaş Muslera Futbol Spor

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.