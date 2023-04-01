Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı?
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Sporseverlerin gündeminde Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Sorusu yer alıyor ve bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı?
Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Sorusu, karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı? Peki, Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı?
MUSLERA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosunda Fernando Muslera'da bulunuyor. Bu nedenle oynanacak olan karşılaşmada Fernando Muslera'da yer alması bekleniyor.
GALATASARAY - ADANA DEMIRSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
2 Leo Dubois
23 Kaan Ayhan
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
10 Dries Mertens
26 Milot Rashica
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
53 Barış Alper Yılmaz
99 Mauro Icardi
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
22 Jonas Svensson
45 Mert Çetin
11 Babajide Akintola
17 Badou Ndiaye
20 Emre Akbaba
26 Yusuf Sarı
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
29 Cherif Ndiaye