Sporseverlerin gündeminde Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Sorusu yer alıyor ve bu akşam oynanacak olan karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı?

Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Sorusu, karşılaşmaya saatler kala futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı? Peki, Muslera Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Muslera kadroda mı, değil mi? Galatasaray- Adana Demirspor maçında Muslera var mı?

MUSLERA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosunda Fernando Muslera'da bulunuyor. Bu nedenle oynanacak olan karşılaşmada Fernando Muslera'da yer alması bekleniyor.

GALATASARAY - ADANA DEMIRSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmada yer alması beklenen muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

2 Leo Dubois

23 Kaan Ayhan

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

10 Dries Mertens

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

53 Barış Alper Yılmaz

99 Mauro Icardi

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

22 Jonas Svensson

45 Mert Çetin

11 Babajide Akintola

17 Badou Ndiaye

20 Emre Akbaba

26 Yusuf Sarı

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

29 Cherif Ndiaye