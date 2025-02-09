Murat Sancak kimdir? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kimdir?

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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Sancak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi! Murat Sancak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Sancak hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Sancak kimdir? Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi!

MURAT SANCAK KİMDİR?

İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren Alliance Healthcare'da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanında yatırımlarına başladı. 2008 yılında Türkiye'nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkye'nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA'nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti.

Türkiye'de farmakoloji ve farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve TürkMedya yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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