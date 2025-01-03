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MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?

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2025 yılı mühendis maaş zamları Ocak ayında netleşti. Peki, mühendis maaş zammı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek mühendis maaşları kaç TL'ye ulaştı? Zamlı maaşlarla ilgili tüm detaylar haberimizde!

Ocak 2025 itibarıyla mühendis maaşlarına uygulanan zam oranları açıklandı. Kamu ve özel sektörde görev yapan mühendislerin yeni maaş tutarları büyük bir merak konusu oluyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mühendis maaş zammı ile ilgili detayları sizler için derledik. Mühendis maaş zammı 2025 yılı itibarıyla, meslek grupları arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, zamlı mühendis maaşı kaç TL oldu? En düşük ve en yüksek mühendis maaşları nasıl değişti? Detaylar haberimizde...

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler. En düşük mühendis maaşı 64.861 TL oldu.

MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 61046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 52501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 60807 TL

MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
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