MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müge Anlı'da bir başka jet hızıyla kavuşma. Sena, 32 yıl önce ayrıldığı annesine kavuştu.

Nuran Hanım o dönem kızını bırakmaya mecbur kaldığını, o kapıya bakıcı olarak bıraktığını sonradan tekrar geri gittiğini ama kızına ulaşamadığını, daha sonra yuvaya verildiğini öğrendiğini ifade etti.

Etiyopyalı Eman'ın 5 bin 500 km'yi aşan baba hasreti.

Eman Muzaffer Hanım, 7 Nisan 1996 tarihinde Etüyopya'da dünyaya geldiğini, annesinin ailesinin yanında büyüdüğünü, altı yaşına kadar babası ile telefonda görüştüğünü, daha sonra ona ulaşamadığını, onu bulmaya çalıştığını, babasının Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndüğünü öğrendiğini anlattı.

Etiyopya'dan Türkiye'ye uzanan aile hasreti. ''Eman'ın babası hayatta değil.''

Babasının arkadaşı yayına bağlandı. Eman'ın babası Muzaffer'in hayatta olmadığını açıkladı. Eman gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyici Muzaffer Bey'in çok kalabalık bir ailesi olduğunu, 10 kardeş olduklarını eski İzmir'de yaşadıklarından bahsetti.

Etiyopyalı Eman'ın kardeşini Müge Anlı buldu. Kardeşinin sesini ilk kez duyuyor.

Cemil Bey, Eman'dan haberdar olmadıklarını ama eğer babalarının kızıysa başlarının üzerinde yeri olduğunu söyledi. Cemil Bey, Eman'ın kız kardeşlerinden biri ile çok benzediğini söyledi.

Müge Anlı, bir anneyi daha evladına kavuşturdu. 21 yaşındaki genç kız canlı yayında.

Güvenlik görevlisi olmak için sınava hazırlanırken İstanbul Esenler'den kaybolan Nazire Yıldız, bulundu. Nazire 31 Mart Pazar günü kayıplara karışmıştı, annesi Zeliha Hanım programa çıkmıştı, annesini programda gören Nazire evine geri döndü.

9,6,5 ve 4 yaşındaki çocuklarını bıraktı. 4 çocuk annesi yayının ardından bulundu.

27 yaşındaki evli ve dört çocuk annesi Cansu Gezer, 15 Mart Cuma günü Antalya Kepez'den kaybolmuştu, Cansu Gezer'in kadın sığınma evine gittiği açıklandı.

MÜGE ANLI İZLE!