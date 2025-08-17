Mücahit Birinci neden ihraç edildi?

Son günlerde gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mücahit Birinci kimdir, neden ihraç ediliyor? sorusu, arama motorlarında sıkça araştırılıyor. AK Parti MKYK üyeliği, hukukçu kimliği ve siyasi açıklamalarıyla tanınan Mücahit Birinci hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

Mücahit Birinci kimdir sorusu kadar, hakkında başlatılan soruşturma ve "ihraç" söylentileri de merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert açıklamaları sonrasında gündeme gelen bu iddialar, siyasetin sıcak tartışma başlıklarından biri haline geldi. Peki, Mücahit Birinci kimdir, siyasi kariyerinde hangi görevlerde bulundu ve neden ihraç ediliyor iddiaları gündeme geldi? İşte tüm detaylar…

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

25 Eylül 1974 tarihinde Rize'de doğdu. Ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) kardeşidir.1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.2000 yılından itibaren serbest avukatlık yapmaya başladı. Bir dönem köşe yazarlığı yaptı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.2021 yılında AK Parti MKYK üyesi olarak siyasette aktif görev aldı.

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Söz konusu kararın ardından Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

