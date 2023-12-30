MTV'ye zam mı geldi? 2024 yeniden değerleme oranı kaç oldu?

MTV'ye zam mı geldi? Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) gelen zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre fiyatlar önceki yıla oranla arttı. Peki, MTV'ye zam mı geldi? İşte, 2024 yeniden değerleme oranı kaç oldu? Detaylar haberimizde!

MTV'YE ZAM MI GELDİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında zamlandı.

MTV'YE YÜZDE 58 ZAM

2024 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

2024 OTOMOBİL MTV TARİFESİ

2024 MOTOSİKLET MTV TARİFESİ

2024 MİNİBÜS, OTOBÜS VE KAMYONET MTV TARİFESİ