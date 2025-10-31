Mr. Beast, Khaby Lame, Celine Dept Galatasaray Atletico Madrid maçına gelecek mi?

Sosyal medyanın fenomen isimleri Mr. Beast, Khaby Lame ve Celine Dept, Galatasaray– Atletico Madrid maçında tribünde olacak mı? Taraftarların büyük merakla beklediği bu sorunun yanıtı, kulübün tanıtım stratejisinin en dikkat çekici detaylarından biri olarak öne çıkıyor.

MR. BEAST, KHABY LAME, CELİNE DEPT GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇINA GELECEK Mİ?

Galatasaray yönetiminin, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları İstanbul'da oynanacak dev karşılaşmaya davet etmeyi planladığı öğrenildi. Bu adımın, kulübün global ölçekte bilinirliğini artırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

MİLYONLARCA TAKİPÇİYLE MARKA DEĞERİNE KATKI

Yönetim, milyonlarca takipçiye sahip bu ünlü isimlerin Galatasaray markasının tanıtımına önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Ayrıca bu fenomenlerin paylaşacağı içeriklerle, Rams Park'taki eşsiz atmosferin dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE TEMASLAR BAŞLIYOR

Kulüp kaynaklarına göre, yönetimin kısa süre içinde bazı fenomenlerle doğrudan iletişime geçeceği belirtiliyor. Davet edilmesi planlanan isimler arasında Celine Dept, Mr. Beast ve Khaby Lame gibi sosyal medya devlerinin yer aldığı öne sürülüyor.

YABANCI GAZETECİLER DE DAVET EDİLECEK

Galatasaray yönetiminin ayrıca, sosyal medyada etkili olan uluslararası gazetecileri de Atletico Madrid karşılaşmasında misafir etmeyi planladığı bildiriliyor. Bu girişimle kulübün hem spor hem medya alanında küresel görünürlüğünü güçlendirmesi amaçlanıyor.