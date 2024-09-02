Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. Osimhen'i Drogba'ya benzeten Portekizli çalıştırıcı, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" ifadelerini kullanmıştı. Mourinho Osimhen'e ne dedi? Mourinho Osimhen sözleri ne?

MOURİNHO OSİMHEN'E NE DEDİ?

Jose Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmişti. O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hoca ayrıca bu konuya ilişkin, "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda" demişti.

Osimhen'i beğendiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, Nijeryalı yıldızı takımında görmek isteyeceğini de söylemişti. Mourinho, golcü futbolcu için "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" şeklinde konuşmuştu.