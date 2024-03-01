Üye Girişi
Haberler

MOTORİNE İNDİRİM VAR! Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

Güncelleme:

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine indirim yapılacak mı? Sorusu da bu kapsamda merak ediliyor. Peki, Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? Motorine indirim var mı?

Motorine indirim var mı? Merak edilmekte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geldi. Peki, Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? Motorine indirim var mı?

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısı itibarıyla fiyatlar 1 lira 35 kuruş daha düştü. 1 lira 35 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNE İNDİRİM VAR! Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Gündem Otomobil Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

ANLAMLI CUMA MESAJLARI 1 MART: En yeni Cuma mesajları neler? Ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri! Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi! Okan Buruk maç sonrası ne dedi? Beşiktaş derbisi öncesi ne söyledi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? MKE Ankaragücü yarı finalde kiminle karşılaşacak? Resmi Gazete bugün (1 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Berna Laçin'in hastalığı nedir? Oyuncu Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl? MOTORİNE İNDİRİM VAR! Motorine indirim yapılacak mı? Motorine ne kadar, kaç TL indirim gelecek? Dün gece deprem oldu mu? Dün gece Ağrı'da deprem mi oldu? 1 Mart dün gece deprem mi oldu? 1 Mart 2024 TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart Cuma günü (Bugün) okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 1 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title