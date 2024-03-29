Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa kaç kilo olmalıdır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa kaç kilo olmalıdır sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa kaç kilo olmalıdır?

MORİTANYA'DA BİR KADIN EVLENMEK İSTİYORSA KAÇ KİLO OLMALIDIR?

Amerika'nın HBO kanalının muhabiri Thomas Morton, 2 gün kaldığı bu yerden yaklaşık 10 kilo alarak ülkesine döndü. Ülkede 60 kilonun altındaki kadınların yiyecek alamayacak kadar fakir olduğu düşünülüyor ve onlar dışlanıyorlar. Elbette bu kilolarıyla da evlenemiyorlar. Kız çocukları bunun bir işkence olduğunu savunsa da çoğu aile bu gelenekten vazgeçmek istemiyor.