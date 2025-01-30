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Morata kimdir, Alvaro Morata kaç yaşında, mevkisi ne?

Morata kimdir, Alvaro Morata kaç yaşında, mevkisi ne?
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Galatasaray kış transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı kırmızılılar, Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yaklaştı. Peki, Morata kimdir, Alvaro Morata kaç yaşında, mevkisi ne?

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Milan'da forma giyen yıldız golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yaklaştığı aktarıldı. Morata kimdir, Alvaro Morata kaç yaşında, mevkisi ne?

MORATA KİMDİR?

Doğum : 23 Ekim 1992 (32 yıl yaşında), Madrid, İspanya

Álvaro Borja Morata Martín (d. 23 Ekim 1992), santrfor pozisyonunda oynayan İspanyol millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da forma giymektedir.

Kariyerine La Liga kulübü Real Madrid'de başlayan Morata, 2010 yılının sonlarında A takımla ilk maçına çıktı. 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında 20 milyon € karşılığında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı. Real Madrid tarafından 30 milyon Avro karşılığında geri alındıktan sonra 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Avroluk kulüp rekoru bir ücret karşılığında katıldı. Morata, Ocak 2019'da İspanya'ya dönerek Atlético Madrid'e kiralık olarak katıldı ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı. Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha geçirdi ve Atlético Madrid'de devam etmeden önce Supercoppa Italiana'yı kazandı.

Morata, gençlik düzeyinde İspanya için 34 kez millî formayı giydi ve ülkesinin 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu. A millî formayla ilk maçına 2014 yılında çıktı ve İspanya'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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