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Morata Galatasaray'da mı? Morata geldi mi?

Morata Galatasaray'da mı? Morata geldi mi?
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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Milan forması giyen Alvaro Morata geldi. Peki, Morata Galatasaray'da mı? Morata geldi mi?

Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak için Milan ile görüşmelere başladı. Önümüzdeki saatlerde anlaşmanın tamamlanarak imzaların atılması bekleniyor. Morata Galatasaray'da mı? Morata geldi mi?

MORATA GALATASARAY'DA MI?

Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerinde; önümüzdeki saatlerde anlaşmanın sona erdirilmesi ve resmi imzaların atılması beklendiği duyuruldu.

MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Milan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morata'nın piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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