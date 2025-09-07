Montella istifa etti mi, kovuldu mu (Türkiye İspanya)?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'yı ağırlıyor. Ancak maçta İspanya 6-0'lık üstünlüğünü koruyor. Bu durum, teknik direktör Montella'nın takımdaki pozisyonunu sorgulatıyor. Peki, Montella istifa etti mi, kovuldu mu?

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ, KOVULDU MU?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Millî Takımımız, Konya'da güçlü rakibi İspanya ile karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İSPANYA'DAN FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Maçın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü eline alan İspanya, pas oyunuyla sahada etkili oldu. İlk yarıda bulduğu gollerle farkı açarak soyunma odasına rahat girdi.

PEDRI VE MERINO'DAN GOL ŞOVU

İspanya adına Pedri 6. ve 63. dakikalarda fileleri havalandırırken, Mikel Merino 22., 45+1. ve 53. dakikalarda skora katkı yaptı. Millî takım savunması bu dakikalarda zor anlar yaşadı.

FERRAN TORRES SKORU KATLAYAN İSİM OLDU

53. dakikada sahneye çıkan Ferran Torres, İspanya'nın altıncı golünü atarak maçın kaderini büyük ölçüde belirledi.

MONTELLA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Karşılaşmanın ardından gözler teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi. Mağlubiyet sonrası İtalyan çalıştırıcının istifa edip etmeyeceği kısa süre içinde netlik kazanacak.