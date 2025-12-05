Haberler

Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Güncelleme:
Hükümet, doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenlemeyi hazırladı. Özel sektörde babalık izni 10 güne yükseltilecek, ev kadınlarına yönelik emeklilik ve vergi teşvikleri gündeme alınacak. Ayrıca mahalle tipi kreşler ve çocuk bakım destekleri artırılarak doğum oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

  • Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
  • Özel sektör çalışanlarının babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılacak.
  • Ev kadınlarına emeklilik ve vergi istisnaları gibi destekler planlanıyor.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hükümet, evlilikleri ve doğum oranlarını artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir paket hazırladı. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin uzatılması ve ev kadınlarına emeklilik gibi kritik düzenlemeler gündemde.

"AİLE YILI" ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Nüfus artış hızının 2,10'un altına düşmesi üzerine hükümet, aileyi güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atıyor.

Evliliklerin teşviki ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak için;

  • Kamuda esnek çalışma,
  • Yeni evleneceklere faizsiz kredi,
  • Çocuk destek ödemelerinde artış gibi çok sayıda düzenleme hazırlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

CNN TÜRK'ün aktardığı bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin üzerinde çalıştığı doğum izni düzenlemesi tamamlandı. Mevcut 16 haftalık doğum izni, yapılacak değişiklikle 24 haftaya çıkarılacak. Anne, bebeği 6 aylık olduğunda işe dönebilecek. Düzenlemenin yıl bitmeden Meclis'e sunulması, bütçe görüşmelerinin ardından ise yeni yılın ilk günlerinde yasalaşması bekleniyor.

BABALIK İZNİ DE ARTACAK

Yeni paketle özel sektörde babalık izni de uzatılıyor.

  • Memurlar: 10 gün
  • Özel sektör çalışanları: 5 gün (mevcut)

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde özel sektör çalışanlarının babalık izni de 10 güne çıkarılacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK PLANI

Hükümet kaynakları, doğurganlık oranındaki düşüşün ev kadınları arasında da görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle ev kadınlarına emeklilik, vergi istisnaları gibi desteklerin gündeme alınması planlanıyor.

MAHALLE TİPİ KREŞLER GELİYOR

Çalışan annelerin çocuk bakım yükünü hafifletmek ve nüfus artışını desteklemek için kreş yatırımları da artırılacak. Mahalle tipi kreşlerin yaygınlaştırılması ve çocuk bakım desteklerinin yükseltilmesi üzerinde çalışılıyor. AK Parti kaynakları, nüfusun yüzde 20'sinin yalnız yaşadığına dikkat çekerek "Hayatın her alanının aile ve çocuk dostu hale getirilmesi gerektiğini" vurguluyor.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Aile yılı bitimini 1 ay kalamı yaptınız bunu. Tebrik ediyorum gerçekten.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

nüfusu doğum oranlarını arttırmak mı istiyorsunuz? bu yaptıklarınızın tersini yapın. Yıllarca kadınları çalışma hayatının en ücra yerlerine erkeklerle eşitlik adı altında aldınız. Kadınları yuvalarından uçurdunuz. onlar da çocuk doğurmayı anne olmayı unuttu. O şefkatli nazik anne adayları şimdi Fabrikanın dişlilerinden biri oldu. Kendiniz ektiniz kendiniz biçiyorsunuz.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

AİLE YİLİ YİL SONUNDA DUSUNULMEYE BAŞLANILDI

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbubekir Akıncı:

Yine yanlış politika hala yanlış politika ev hanımları desteklenmeli çalışan kadınlara ne versende fazla çocuk yapmaz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

yahu bu pahalılığı bitirmeden hiçbir genç evlenmez önceden evlenen gençlerde çocuk yapmaz Sayenizde Türklerin zürriyeti kuruyacak

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
