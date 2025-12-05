Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hükümet, evlilikleri ve doğum oranlarını artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir paket hazırladı. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin uzatılması ve ev kadınlarına emeklilik gibi kritik düzenlemeler gündemde.

"AİLE YILI" ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Nüfus artış hızının 2,10'un altına düşmesi üzerine hükümet, aileyi güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atıyor.

Evliliklerin teşviki ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak için;

Kamuda esnek çalışma,

Yeni evleneceklere faizsiz kredi,

Çocuk destek ödemelerinde artış gibi çok sayıda düzenleme hazırlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

CNN TÜRK'ün aktardığı bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti'nin üzerinde çalıştığı doğum izni düzenlemesi tamamlandı. Mevcut 16 haftalık doğum izni, yapılacak değişiklikle 24 haftaya çıkarılacak. Anne, bebeği 6 aylık olduğunda işe dönebilecek. Düzenlemenin yıl bitmeden Meclis'e sunulması, bütçe görüşmelerinin ardından ise yeni yılın ilk günlerinde yasalaşması bekleniyor.

BABALIK İZNİ DE ARTACAK

Yeni paketle özel sektörde babalık izni de uzatılıyor.

Memurlar: 10 gün

Özel sektör çalışanları: 5 gün (mevcut)

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde özel sektör çalışanlarının babalık izni de 10 güne çıkarılacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK PLANI

Hükümet kaynakları, doğurganlık oranındaki düşüşün ev kadınları arasında da görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle ev kadınlarına emeklilik, vergi istisnaları gibi desteklerin gündeme alınması planlanıyor.

MAHALLE TİPİ KREŞLER GELİYOR

Çalışan annelerin çocuk bakım yükünü hafifletmek ve nüfus artışını desteklemek için kreş yatırımları da artırılacak. Mahalle tipi kreşlerin yaygınlaştırılması ve çocuk bakım desteklerinin yükseltilmesi üzerinde çalışılıyor. AK Parti kaynakları, nüfusun yüzde 20'sinin yalnız yaşadığına dikkat çekerek "Hayatın her alanının aile ve çocuk dostu hale getirilmesi gerektiğini" vurguluyor.