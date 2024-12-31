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Milli Piyango YILBAŞI çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor 2025?

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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Büyük ikramiye olarak belirlenen 600 milyon TL'lik ödül, birçok kişinin hayallerini süslüyor. Bilet fiyatlarını merakla bekleyen vatandaşlar, büyük çekiliş için geri sayıma başladı. Milli Piyango YILBAŞI çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor 2025?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı ve bilet fiyatları büyük ilgi görüyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile şansını denemek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını merakla bekliyor. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi 2025'te canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango YILBAŞI çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor 2025?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR 2025?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı rekor ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.

Tamamı dağıtım garantili ikramiye için çekiliş 31 Aralık 2024 tarihinde 17:30'da başlayacak.

Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Piyango YILBAŞI çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor 2025?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI || ÇEYREK, YARIM, TAM BİLETLER NE KADAR?

Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL

Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL

Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL

MİLLİ PİYANGO İZLE

Milli Piyango YILBAŞI çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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