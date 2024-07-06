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MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?

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TRT 1 canlı izle! Euro 2024 Türkiye Hollanda çeyrek final maçı canlı izleme linki ve milli maç nereden, hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. Peki, Türkiye-Hollanda saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki!

Türkiye- Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. TRT 1 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? Türkiye-Hollanda maçı canlı izle!

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Hollanda-Türkiye maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?

TRT 1 CANLI İZLE! (LİNK)

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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