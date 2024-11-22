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Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak?

Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak?
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Milli maçın tarihi ve saati futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin futbol alanında elde edeceği başarılar, tüm Türk halkının gurur kaynağı olacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçı, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kapsamında 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. Bu süreçte, takımımızın rakibi 22 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlendi. Türkiye, grupta elde ettiği sonuçlarla play-off oynamaya hak kazandı ve muhtemel rakipleri arasında İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan gibi güçlü ekipler bulunuyordu. Kura çekiminde Türkiye'nin kiminle eşleştiği merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A-B LİGİ KURALARI

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

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