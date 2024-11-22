Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off maçı, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kapsamında 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. Bu süreçte, takımımızın rakibi 22 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlendi. Türkiye, grupta elde ettiği sonuçlarla play-off oynamaya hak kazandı ve muhtemel rakipleri arasında İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan gibi güçlü ekipler bulunuyordu. Kura çekiminde Türkiye'nin kiminle eşleştiği merak ediliyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A-B LİGİ KURALARI

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.