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Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

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Zeytinburnu'ndaki bir camide eski Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden, engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden şikayetçi oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, Özden'in Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövdüğünü gösteriyor.

Bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı (38) yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, caminin tuvaletine girdi. Özden burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Bir kişinin haber vermesi üzerine temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç, madde bağımlısının kapıyı tekmelediğini düşünerek tuvalete geldi. Buradan Özden'i uyaran Amaç ardından namaz kılmak için camiye girdi.

GÖREVLİNİN AĞZINI BURNUNU KIRDI

Namazın kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını farkeden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

"KAPILARI TEKMELEYEREK KONTROL ETTİ"

Olayla ilgili konulan Osman Amaç, "Ben yukarıya çıktım adam kapıları tekmeleyerek dolu mu boş mu diye kontrol ediyordu. Ben kendisine tekmeyle kontrol edilemeyeceğini söyledim. O da bana tamam haklısın ama ben yapıyorum dedi. Tartışma olmadı. Ben sonrasında kendi işime devam ettikten sonra kendi kendine laf söylediğini duydum. Kendisine tuvaletin aparatlarının kırık olduğunu, benlik bir durum olmadığını ve belediyeyi aramasını söyledim. O belediyeyi aradı ve benle konuşmaya çalıştı ancak ben yüzgöz olmadım. O sırada ezan okundu ben de cemaatle beraber namaz kılmaya gittim" dedi.

"BİR ANDA SALDIRIP ÇENEME VURDU"

Amaç, "Namazımı kılıp çıktıktan sonra şahsı karşımda gördüm. Bana zaten bir anda saldırdı. Çeneme vurdu, bana attığı yumruk sırasında ben 1 yumruk yedim sandım ama değilmiş. Bana bayağı sallıyormuş. Bu arkadaşın sonradan da boksör olduğunu öğrenmişler. Şu an ameliyat oldum. Çenemde platin var, vida ve lastikler var. 4 gün hastanede yattım, sol tarafım şu an tutmuyor, hissetmiyorum. Doktorlar bana ameliyata girmeden yüzümün felç geçireceğini, yüzde 50 ihtimal olduğunu söylediler. Şu an hissetmiyorum" diye konuştu.

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hukuk
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıSelim Demir:

milli o ç.

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

milli peze venk

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Haber YorumlarıDerya Çetinkaya:

birde milli sporcu olacak alçak

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Haber YorumlarıDerin Fikirler:

chp boksörü

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Haber YorumlarıFatih KAZAK:

cemaat çok güzel seyrediyor.

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Haber Yorumlarımehmet istek:

cezasız kalmaamsı lazım herkez cezasını çekmeli br daha yapmaz

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Haber YorumlarıKenan Güldikenoğlu:

milli boksörmüş 85 milyonun cocuğu

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Haber YorumlarıXYZ:

Bic

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Haber YorumlarıJokerAllame:

silah yerine geçer geçmiş olsun

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

DDevlet memuru olaya bak yobazlar devleti sanki reziller elinde güç olan silkiyor milleti.

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