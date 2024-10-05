Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Türkiye A Mill Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'den birçok futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil olacak.Peki, Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

MİLLİ ARA NE ZAMAN EKİM 2024?

Süper Lig'de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

7 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında Süper Lig'de milli ara uygulanacak. Ay-yıldızlılar 11 Ekim'de Karadağ ile 14 Ekim'de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 9. hafta mücadelelerin başlamasıyla birlikte milli ara tamamlanacak.

RAKİP KARADAĞ VE İZLANDA

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak.

Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.