Üye Girişi
Haberler

Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli ara için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle birçok ligde maç oynanmayacak. Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Türkiye A Mill Futbol Takımı, Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak. Milli Takım'ın oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'den birçok futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil olacak.Peki, Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

MİLLİ ARA NE ZAMAN EKİM 2024?

Süper Lig'de milli aranın 8. hafta maçlarının ardından başlayacak. Ligde 8. hafta maçları ise 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

7 Ekim-13 Ekim tarihleri arasında Süper Lig'de milli ara uygulanacak. Ay-yıldızlılar 11 Ekim'de Karadağ ile 14 Ekim'de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 9. hafta mücadelelerin başlamasıyla birlikte milli ara tamamlanacak.

Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024?

RAKİP KARADAĞ VE İZLANDA

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek.

Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak.

Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber İzlanda Türkiye Karadağ Spor

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var
Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti?
title