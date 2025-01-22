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Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

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Milan Skriniar, futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı bir defans oyuncusudur. "Milan Skriniar kimdir?" sorusu, hem kariyerine hem de kişisel yaşamına dair merak edilenleri ortaya koyuyor. Futboldaki başarısıyla büyük beğeni toplayan Skriniar, yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Slovakya doğumlu olan Milan Skriniar, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giymiş ve kariyeri boyunca istikrarlı bir performans sergilemiştir. Taraftarlar, "Milan Skriniar kaç yaşında?" ve "Milan Skriniar nereli?" gibi sorularla futbolcuyu daha yakından tanımak istiyor. Peki, Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın Ziar nad Hronom şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine doğduğu ülkenin takımlarından MŠK Zilina'da başlamıştır. Burada gösterdiği performans, onun Avrupa'daki büyük kulüplerin dikkatini çekmesini sağlamıştır.

Skriniar, 2016 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuş ve burada Avrupa futboluna hızlı bir giriş yapmıştır. 2017 yılında ise Inter Milan'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Inter'de geçirdiği süre boyunca Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza atmıştır. 2023 yılında ise Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olarak kariyerini farklı bir noktaya taşımıştır.

Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli?

Slovakya Milli Takımı'nda da forma giyen Milan Skriniar, defans hattındaki liderliği ve mücadeleci oyun yapısıyla milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. UEFA Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda da boy göstermiştir.

1,88 metre boyundaki Skriniar, güçlü fiziksel yapısı, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle tanınır. Teknik becerisi ve oyun kurma yeteneği de onun modern bir stoper olarak öne çıkmasını sağlamaktadır.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu. Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Milan Skriniar kimdir? Milan Skriniar kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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