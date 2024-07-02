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Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi?

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Boks dünyasının merakla beklediği Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maçın tarihi belli oldu. İki boksör, 15 Kasım'da ringe çıkacak. Heyecan dolu müsabakanın NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşeceği ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacağı belirtildi. Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi?

Mike Tyson- Jake Paul arasındaki boks maçının detayları araştırılıyor. Maç Arlington, Texas'taki AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve dünya genelinde Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ertelenen Mike Tyson ve Jack Paul boks maçının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman?

MIKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

MIKE TYSON- JAKE PAUL MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi?

MIKE TYSON- JAKE PAUL MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçının 20 Temmuz 2024'te yapılması planlanmıştı ancak Mike Tyson'ın yaşadığı ülser rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti. Yeni maç tarihi ise 15 Kasım 2024 olarak belirlendi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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