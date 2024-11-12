Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile YouTuber ve son yıllarda boks dünyasında adını duyuran Jake Paul arasında yapılması planlanan maç, spor camiasında şimdiden büyük bir yankı uyandırmış durumda. Boks severler, Tyson'ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve gücü ile genç ve popüler rakibi Jake Paul'un mücadelesini görmek için sabırsızlanıyor. Peki, Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Mike Tyson- Jake Paul boks müsabakası Netflix tarafından canlı yayınlanacak. Boks dünyasının bu merakla beklenen müsabakasında, maçın detayları ve yayın bilgileri de izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki bu karşılaşma, uluslararası bir platformda canlı yayınlanacak ve tüm dünyadan izleyicilerin erişimine sunulacak.