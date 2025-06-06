Migros bugün açık mı? Bayramda Migros marketleri çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?

Migros bugün açık mı? Bayramda Migros marketleri çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor?
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, "Migros bugün açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle bayramın ilk günü olması nedeniyle Migros'un çalışma saatleriyle ilgili araştırmalar artmış durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Migros bugün açık mı?" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

Bayramda plan yapanlar ve son dakika ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, "Migros bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Migros'un bayram tatiline özel çalışma saatleri bulunuyor ve bu saatler vatandaşların alışveriş planları açısından büyük önem taşıyor. Peki, 6 Haziran 2025 Cuma günü Migros açık mı, saat kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet veriyor? İşte detaylı bilgiler…

MİGROS BUGÜN AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 6 Haziran 2025 Cuma günü, Migros marketleri saat 13:00'te açılıyor ve 22:00'ye kadar hizmet veriyor.

Bu uygulama, bayram namazı ve sabah ziyaretlerinin ardından vatandaşlara alışveriş imkânı sunmak amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla Migros bugün açık mı diyen vatandaşlar, öğleden sonra mağazaları rahatça ziyaret edebilir.

Migros bugün açık mı?

MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde yani 7-9 Haziran 2025 tarihlerinde Migros marketleri saat 09:00 - 22:00 arasında hizmet verecek. Bu saatler tüm Migros formatları (Migros Jet, 5M Migros, Macrocenter) için genel geçer olsa da, bazı AVM içi şubelerde farklılıklar olabilir.

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