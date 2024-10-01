Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor, küfür mü yazıyor?
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildi. Peki, Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor?
TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Michy Batshuayi neden PFDK'ya sevk edildi, kaç maç ceza alabilir? Michy Batshuayi şapkasında ne yazıyor?
MİCHY BATSHUAYİ NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?
TFF, Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Sevk süresince oyuncunun sırası gelen maçlarda oynamasına engel olmadığı anlamına gelmektedir.
MİCHY BATSHUAYİ ŞAPKASINDA NE YAZIYOR?
Michy Batshuayi, ısınma öncesinde zemin kontrolüne çıkarken taktığı şapka nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği iddia edildi.
İddiaya göre sevk edilmenin nedeni olan şapka: