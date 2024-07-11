Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Metehan Baltacı oldu. Metehan Baltacı kimdir, Metehan Baltacı mevkisi ne, kaç yaşında?

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Doğum: 3 Kasım 2002 (21 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

Şu andaki takımı: Galatasaray (Defans)

Boy: 1,89 m

Metehan Baltacı (d. 3 Kasım 2002, İstanbul), defans mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan kiralık olarak 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir..