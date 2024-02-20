MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI KATILIYOR? Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Heyecanla takip edilen Survivor 2024 All Star'daki yeni gelişme gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın "dünyaca ünlü bir futbolcu" olarak nitelediği yeni yarışmacı için oklar Mesut Özil'i gösteriyor. Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı ne açıkladı? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL SURVİVOR'A MI GİDİYOR?

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yer alacak yeni yarışmacının dünyaca ünlü bir eski futbolcu olduğunu açıkladı. Ilıcalı, ilk ipucunu verirken şu ifadeleri kullandı: "Bir arkadaşımı aradım, 'geleyim mi?' dedi, 'gel' dedim. 'Sercanların takımı iyi, oynayalım' dedim. O da sağ olsun kırmadı, gelecek." Sercan Yıldırım'ın merakını dile getirmesi üzerine Ilıcalı, "Dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir oyuncu..." dedi.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrasında sosyal medyada, Mesut Özil'in bu futbolcu olabileceği iddia edildi. Özil ile Ilıcalı'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor. Öte yandan Özil'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoda 'ağırlık' çalıştığı ve güç depoladığı görüldü. Bu paylaşım, Özil'in Survivor All Star'a katılma ihtimalini artırdı.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen, Almanya'da doğmuş olan Türk kökenli Alman futbolcudur. Orta saha oyuncusu olarak görev yapmıştır. Futbol kariyerine Almanya'nın Schalke 04 takımının altyapısında başlamış, daha sonra Werder Bremen'e transfer olmuştur. Werder Bremen'de gösterdiği performansla dikkat çeken Özil, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya milli takımıyla üçüncülük yaşamıştır.

Werder Bremen'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Özil, 2010 yazında İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olmuştur. Real Madrid'de geçirdiği üç sezon boyunca önemli başarılar elde etmiş ve La Liga ve Copa del Rey gibi önemli kupalar kazanmıştır. 2013'te İngiltere'nin Arsenal takımına transfer olmuştur. Arsenal'de de başarılı bir performans sergilemiş ve Premier League'de önemli rol oynamıştır. Ayrıca Mesut Özil, Alman milli takımıyla da birçok başarıya imza atmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya milli takımıyla şampiyonluk yaşamıştır. Ancak son dönemde milli takımdan emekli olmuştur. Mesut Özil, teknik yetenekleri, oyun görüşü ve pas yeteneğiyle tanınan bir futbolcudur. Ayrıca Türkiye ile olan kökleri nedeniyle Türk futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.