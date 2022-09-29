TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da mücadele yaşarken aşk yaşadıkları öğrenilen Sude Burcu ve Mert Öcal'ın ilişkisi yarışmadan sonra da devam etti. Geçtiğimiz günlerde Burcu'ya evlilik teklifi eden Mert Öcal, aldığı "Evet" yanıtıyla evlilik hazırlıklarına başladı. Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Mert Öcal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Mert Öcal kiminle evlendi mi? Mert Öcal nişanlısı Sude Burcu kimdir? Detaylar haberimizde...

MERT ÖCAL KİMİNLE EVLENDİ?

Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu. Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı "Evet" cevabını verdi. Survivor'dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. İlişkilerini göz önünde yaşayan ve romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam nişanlandı.

MERT ÖCAL NİŞANLISI SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu 11 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude Burcu, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, zumba eğitmenliği yapmaktadır. Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.'lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler kadrosuna dahil olmuştur.